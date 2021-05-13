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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية إحنا مش بتوع حداد تقترب من مليون مشاهدة

صدى البلد

احتفالا بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، شارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

 

وصورت الأغنية في ميدان التحرير منذ بضعة أيام بعدسة المخرج أحمد المرسي وإشراف عام شركة ميديا هب سعدي - جوهر .

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

 

وشارك بالظهور في الأغنية عدد من النجوم الفن في مقدمتهم كريم عبد العزيز ، أمير كرارة، اياد نصار ،إنجي المقدم ، بشرى ، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي ، أحمد فؤاد سليم ،نضال الشافعي واحمد وفيق.

 

احتفالا بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، شارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

 

احتفالا بدماء شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، شارك عدد من نجوم الفن في أغنية "إحنا مش بتوع حداد" التي عرضت مباشرة بعد انتهاء الحلقة الاخيرة من مسلسل الاختيار ٢ رجال الظل.

 

نضال الشافعي كريم عبد العزيز ميدان التحرير نجوم الفن مسلسل الاختيار

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أغنية إحنا مش بتوع حداد تقترب من مليون مشاهدة

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