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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

صدى البلد

في هدي النبي  الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله أن رب العزة سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي ( لن تشكروني حتى تشكروا من أجريت النعمة على يده ) . هذا ومعلوم أن من ينكر الفضل والمعروف إنسان خسيس حاقد حسوء كافر بنعمة الله تعالى وفضله . من هنا ولأجل ذلك أتقدم بخالص الشكر والتحية للرجل الذي حفظ الله تعالى به مصر من التقسيم والسقوط والضياع . اتقدم بالشكر والتحية لإبن مصر البار الوطني الحر الأصيل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي..   وأقول له ..سيادة الرئيس..تحية خالصة لك من القلب ومن كل مصري أصيل مقر بالفضل والجميل يقدر دورك العظيم في إسترداد مصرنا الحبيبة بعدما إغتصبها إخوان الشياطين  ..تحية إقرار بالمعروف والجميل والفضل ..تحية للرجل الذي أنقذ الله تعالى على يده مصرنا الحبيبة بل العالم العربي كله من الضياع والهلاك .. تحية طيبة للرجل الذي قدم نفسه وروحه فداءا للوطن العزيز الذي تكالب عليه قوى الشر من الداخل والخارج  وخاصة بعدما وضعت أخطر جماعة متأسلمة عميلة خائنة يدها على كرسي مصر وإدارة البلاد ..تحية للرجل الذي أفسد المخطط الصهيوني الأمريكي الغربي ذلك المخطط الخسيس المسمى بالربيع العربي . ربيع الخراب والدمار والقتل والتشريد والذي فتك بدول عربية وشرد الملايين من أهلها ودمر الحياة عليها  .. تحية إعزاز وإجلال لإبن مصر البار الحر المصري الأصيل المخلص صاحب النفس الأبية النزيهة التي لا تباع ولا تشترى السيد الرئيس والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي حمل بيديه السلاح في وقت صعيب اشرفت فيه مصر على السقوط والتقسيم  والضياع . يد تحمل السلاح تحارب أعداء الوطن والمتآمرين من الداخل والخارج وتحارب  الفاسدين والمفسدين ..ويد تبني ما أفسده المفسدون على ارض مصر .. تحية للبطل الذي أعاد لمصرنا الحبيبة كرامتها وعزتها ومكانتها بين الأمم ..تحية للرجل الذي أعاد بناء قواتنا المسلحة وجعلها في مقدمة جيوش العالم وجعل منها قوة يعمل له ألف حساب ..تحية للزعيم الذي آبى  إلا أن يكن قرار مصر نابع من إرادتها وغير مفروض عليها ..تحية للبطل صاحب الخط الأحمر الذي عجزت كل القوى أن تتخاه .. وتحية إلى أبطال قواتنا المسلحة والشرطة الذين وقفوا خلف الزعيم وضحوا بالكثير والكثير من أجل حفظ الوطن وسلامته .. وتحية لأرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم وقدموا انفسهم وأرواحهم الطاهرة للوطن .. وتحية لأهالي الشهداء الذين فقدوا أعز ما لهم حبا في مصر ..وتحية لشعبنا الاصيل الصبور الذي وقف خلف قائده وقواته المسلحة وتحملوا الكثير والكثير ولا زالوا يتحملوا ثمن الإصلاح الإقتصادي وما افسده المفسدون على مدار عشرات السنين ..تحية لكل هؤلاء من القلب وكل عام وهم بخير .. حفظ الله تعالى مصرنا الحبيبة ورئيسها البطل العظيم وقواتنا البواسل من كل شر ومكر وسوء وتحيا مصر .. تحيا مصر ..تحيا مصر .

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