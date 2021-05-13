قصف جوي إسرائيلي عنيف على غزة.. واستهداف مقر أمني لحماس

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن طائرات إسرائيلية شنت عدة غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحد المقرات الأمنية التابعة لحركة حماس.

يأتي ذلك مع تواصل التصعيد العسكري بين الفلسطينيين وإسرائيل لليوم الرابع على التوالي، حاصدا حتى الآن 62 قتيلا، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، مع ضربات إسرائيلية جديدة على قطاع غزة وإطلاق أكثر من ألف صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أنّ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، معبّرًا بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، عن الأمل في أن تنتهي الاشتباكات العنيفة مع الفلسطينيين قريبًا.