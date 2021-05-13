الولايات المتحدة توافق على رفع شركة صينية من قائمة ترامب السوداء

وافقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على رفع شركة الهواتف الصينية "شاومي" من القائمة السوداء التي وضعتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.



وأصدر قاضٍ فيدرالي في واشنطن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية مساء أمس الأربعاء، حكمًا يقضي بأن وزارتي الدفاع والخزانة اللتين أدرجتا الشركة الصينية في القائمة السوداء، "فشلتا في إثبات أن مصالح الأمن القومي المعرضة للخطر ملحة".



وقبل ستة أيام فقط من انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، أدرجت الإدارة الأمريكية شركة شاومي الصينية المصنعة للهواتف الذكية على قائمة سوداء شملت أيضا منصة الفيديو الشهيرة "تيك توك" وشركة النفط العملاقة "سنووك"، بتهم تتعلق بارتباطها بالجيش الصيني.



من جهتها، طعنت شاومي في القرار، معتبرة أنه "خاطئ" ولم يحترم "الإجراءات القانونية الواجبة".



وفي وثيقة قُدمت إلى المحكمة، أعلن محامو الحكومة الأمريكية أنهم لن يعارضوا قرار القاضي وأنه سيتم إنهاء تصنيف الشركة "جمعية عسكرية شيوعية صينية".



وارتفع إثر الإعلان سهم شاومي بنسبة 11,3 بالمائة، ليصل إلى 3,45 دولارا، في بورصة نيويورك.

وتعد شركة "شاومي"، التي تفوقت على شركة "آبل" الأمريكية لتصبح ثالث أكبر شركة تصنيع هواتف ذكية في العالم عام 2020، واحدة من تسع شركات صينية أُدرجت على القائمة السوداء خلال أربع سنوات من التوتر الدبلوماسي بين بكين وواشنطن في ظل رئاسة ترامب.