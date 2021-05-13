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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد التاجى :أحمد خالد ابنى .. و سيد حرفوش من أقرب الأدوار لقلبى

محمد التاجى
محمد التاجى

كشف  الفنان محمد التاجي ،  أنه سعيد جداً بمشاركته في مسلسل " ملوك الجدعنة " ، وشخصية سيد حرفوش هي الأقرب إلى قلبى فى الاعمال الدرامية التى قدمتها هذا العام .

 

وأضاف " التاجى “ خلال استضافته في موقع صدى البلد، “  أن العمل تم تصويره في بيروت، و تعليق الناس على دور  ” الحرفوش ” محترمة للغاية ، يكفيني تأثير الشخصية في الجمهور لهذه الدرجة.

وقال إن أحمد خالد موسى ابني ، وتعاونا معا منذ بداية مشواره كمخرج محترف في مسلسل "بعد البداية"، ثم تعاونا أيضا في "الحصان الأسود"، والتعامل بيننا لا يصفه كلام، أحمد أنا أعتبره ابني الرابع وسعيد بنجاحاته للغاية.

 

وتحدث الممثل محمد التاجي عن دوره في مسلسله الجديد "لعبة نيوتن"، وعن زعله من المخرج تامر محسن.

 

و قال محمد التاجي: "أنا زعلان من تامر محسن، فهو مخرج عبقري ، ولكن "محسن " حذف لي مشهد كان يجمعني بمحمد ممدوح، عندما جاء إلي بعد تعرضي لوعكة صحية وطردته من المنزل، وطلب مني المخرج تامر محسن أن أجمع كل مشاعري لنهاية المشهد، وطلب مني البكاء في نهاية المشهد فقط مع الحفاظ على الهدوء طيلة المشهد، وبالفعل قمت بذلك.

 

مسلسل "لعبة نيوتن" من تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، نور إيهاب، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، آلاء سنان، محمد التاجي، حنان يوسف، شادية عبد الحميد وماجدة منير.

 

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.

ملوك الجدعنة محمد التاجي خالد موسى امر محسن حمد ممدوح

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