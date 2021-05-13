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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيما صابر : كل سنة وإحنا حبايب وفى ضهر بعض

صدى البلد

هنأت الاعلامية شيما صابر جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك .


وكتبت صابر عبر موقعها على مواقع التواصل الاجتماعى انستجرام  " كل سنه و انتم طيبين و بخير و احنا مع بعض و في ضهر بعض كل سنه و احنا احلامنا متحققه كل سنه و احنا حبايب .


يذكر أن رزقت  الإعلامية شيما صابر بمولودها  الأول  من زوجها رامي صبري  مدافع فريق إنبي الذي حرص علي التواجد إلي جوار زوجته بغرفة العمليات.

 

ونشرت شيما صابر صورا لعملية وضعها بالكامل من داخل غرفة العمليات علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلقت  قائلة: الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات، شكرا لكل دعوة منكم وصلتنا الحمد لله على أحلى هدية من ربنا أحب اشكر فريق تمريض المستشفى إلي أخدو بالهم مني ومن ابني حبيبي وحسسوني قد إيه أنا في أمان.

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