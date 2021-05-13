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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية في اتصالات مع المحافظين

تطبيق الاجراءات الاحترازية بحزم لمواجهة كورونا وإغلاق الشواطئ والحدائق ومنع أي تجمعات

اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

يتابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، مع المحافظين علي مدار أول أيام عيد الفطر المبارك جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأجري اللواء محمود شعراوي ، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين لمتابعة غلق المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، ومنع أي تجمعات للمواطنين وحرص الوزير علي التأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية بالاسواق واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوي لكافة القطاعات التنفيذية و الخدمية والمرافق ورفع حالة الإستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن المحافظين قاموا بجولات ميدانية عقب صلاة عيد الفطر لمتابعة الأوضاع بالمحافظات علي الطبيعة وخاصة المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة كل عام في أيام عيد الفطر المبارك ، مشيراً إلي أن هناك تعاون وتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات والسادة مديري الأمن والجهات المعنية لتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا المستجد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وذلك بكل حزم ومنع أي تجمعات للمواطنين .

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وأضاف اللواء محمود شعراوي أن هناك إغلاقاً كاملاً لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات ويقوم المحافظين والقيادات المحلية بمتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش   ، مضيفا أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم في نطاق عملهم لمتابعة الموقف أولاً بأول ومنع اي تجمعات .

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين في كافة المحافظات الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء للحفاظ على سلامتهم وآمنهم والإحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في المنازل .

وجدد " شعراوي "  التأكيد علي المحافظين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمقاهي والكافيهات والمولات التجارية خلال أجازة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة التاسعة مساءً ، لافتًا إلي أهمية عدم التهاون مع مخالفى الإجراءات الاحترازية لكورونا خاصة عدم إرتداء الكمامات الواقية وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المقاهى والكافيهات التى تقدم الشيشة للمترددين عليها .

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين بإستغلال أجازة العيد ومواعيد الغلق خلال تلك الفترة والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن .

وأكد الوزير، ضرورة رصد أي مخالفات للبناء أو التعديات علي أراضي وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين و القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات لرصد أى مخالفات وإزالتها في المهد .

وأكد اللواء محمود شعراوي ان غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة تتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع علي مدار أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة اي طوارئ  ، كما تتلقى الوزارة الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب  )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/

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