عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لندن حزينة.. جونسون يدعو مجددا إلى خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن لندن حزينة للغاية حيال رؤية دائرة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جونسون للصحفيين: "بالتأكيد نحن في المملكة المتحدة حزينون للغاية لرؤية ما يحدث بين إسرائيل وغزة حيث دائرة العنف التي يبدو أنها تتصاعد الآن".

72 شهيدا.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

83 شهيدا ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي .. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

وأضاف جونسون، أن المملكة المتحدة تريد خفضا للتصعيد بشكل فوري بين الجانبين.

وأشار: "أعتقد أنه من المهم أن نكسر تلك الحلقة وأن ننهي فكرة الأعمال الانتقامية، وأعتقد أن ما يريد الجميع رؤيته هو وقف تصعيد عاجل وفوري".

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلى، دعا إسرائيل والفلسطينيين لوقف التصعيد بينهما.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد كليفرلي أن التصعيد الحالي غير مسبوق، مطالبًا إسرائيل والفلسطينيين بالتراجع عن حافة الهاوية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتعزيزات مكثفة لمواجهة العنف داخل إسرائيل، وهو ما يقود الى تصاعد الأحداث على كافة الأصعدة.

إسرائيل جانتس فلسطين غزة بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني المملكة المتحدة الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

قبل سقوطها بثوان .. لحظة إنقاذ قطة علقت في الدور الثالث .. شاهد

قتلى وجرحى خلال اشتباكات دموية في إثيوبيا

ترشيحاتنا

رست المراكب وحظرت الرحلات النيلية | شاهد... التزام أهالي أسوان بالإجراءات الاحترازية

بسبب التصعيد.. روسيا تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابيين .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

بعد 12 محاولة فاشلة .. سيدة تنجب توأم عقب 5 سنوات من الإجهاض

انتبه ..غرامة 500 جنيه حال إبلاغ الأحوال المدنية بواقعة ميلاد أو وفاة مسبقة التسجيل

للمؤمن خمسة أعياد .. على جمعة يوضحهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد في الشرقية.. وزيارة قبر والده

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ