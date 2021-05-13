لندن حزينة.. جونسون يدعو مجددا إلى خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن لندن حزينة للغاية حيال رؤية دائرة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال جونسون للصحفيين: "بالتأكيد نحن في المملكة المتحدة حزينون للغاية لرؤية ما يحدث بين إسرائيل وغزة حيث دائرة العنف التي يبدو أنها تتصاعد الآن".

وأضاف جونسون، أن المملكة المتحدة تريد خفضا للتصعيد بشكل فوري بين الجانبين.

وأشار: "أعتقد أنه من المهم أن نكسر تلك الحلقة وأن ننهي فكرة الأعمال الانتقامية، وأعتقد أن ما يريد الجميع رؤيته هو وقف تصعيد عاجل وفوري".

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، جيمس كليفرلى، دعا إسرائيل والفلسطينيين لوقف التصعيد بينهما.

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد كليفرلي أن التصعيد الحالي غير مسبوق، مطالبًا إسرائيل والفلسطينيين بالتراجع عن حافة الهاوية.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الخميس، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، بتعزيزات مكثفة لمواجهة العنف داخل إسرائيل، وهو ما يقود الى تصاعد الأحداث على كافة الأصعدة.