مسئول إسرائيلي كبير يكشف موعد قبول حكومته للهدنة ووقف إطلاق النار

بشرط واحد

برغم تدخل أطراف دولية لتهدئة التصعيد المستمر على الجبهة الفلسطينية، وشن إسرائيل غارات قاتلة على قطاع غزة، إلا إن تل أبيب لا تريد وقف التصعيد، بحجة سعيها أولًا للقيام بهجوم كبير على قدرات حماس لشل فعالية ما تملكة من أسلحة وضرب مخازن أسلحتها.



ووفق ما أعلنت صحف عبرية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن الحكومة العبرية تريد مواصلة عمليتها العسكرية الحالية في قطاع غزة حتى "ضمان هدوء طويل الأمد".

وأضاف جانتس اليوم الخميس، خلال زيارة إلى قاعدة سلاح الجوء في المحيم، إنه ليس لدى إسرائيل سقف زمني محدد للعملية التي أطلقت عليها اسم "حارس الأسوار" وتوجد لديها كثير من الأهداف التي يمكن ضربها في قطاع غزة.

وأكد جانتس إن جيشه سيواصل الغارات على قطاع غزة حتى التوصل الى وقف لإطلاق النار وضمان هدوء طويل.

وسبق إن توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرب قدرات حماس، وعدم السكوت على الانتفاضة التي قاوم بها الفلسطينيون مطامع المستوطنين في القدس المحتلة.