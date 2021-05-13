لمواجهة كورونا.. حملات مرورية مكثفة لمنع التجمعات في عيد الفطر بالبحيرة|صور

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمدى وعي وحرص المواطنين بالبقاء بالمنازل وعدم النزول أو الإحتفال بأي شكل من الأشكال بعيد الفطر المبارك .

وأشار المحافظ، إلى إلتزام جميع المراكز والمدن بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بغلق جميع المتنزهات والحدائق العامة، ومنع التجمعات نهائياً بالشوارع والكورنيش والشواطئ للحد من الكثافات.

وأكد محافظ البحيرة، أن الشوارع والحدائق شهدت حالة من الهدوء وإلتزام المواطنين والمحال بتنفيذ القرارات الإحترازية والبقاء فى المنازل .

وجه اللواء المحافظ الوحدات المحلية بمتابعة كافة المعديات والمراكب النهرية ومتابعة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات ومراجعة صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها، بالإضافة الى تنفيذ تنفيذ حملات على المواقف ووسائل النقل والمواصلات للتأكد من ارتداء الكمامات بها.