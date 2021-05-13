لبحث التهدئة.. الرئيس الفرنسي يتدخل على خط الأزمة في فلسطين

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى استئناف المفاوضات من أجل السلام بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، من أجل بحث التهدئة، كما سيجري اتصالا برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث التهدئة.

وأعربت باريس عن قلقها البالغ من تصاعد العنف في إسرائيل.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 87 شهيدا فلسطينيا في قطاع غزة من بينهم 18 طفلا، نتيجة الغارات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 530 آخرون.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدمير مقرا لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة يتواجد به عشرات الأشخاص.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استهدف 4 غرف عمليات لحركة حماس في جباليا والشجاعية وشمال قطاع غزة ودير البلح.

فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش هاجم بالفعل المئات من أهداف حماس، وبعد قليل سيتجاوز الـ 1000 هدف.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته إحدى بطاريات منظومة القبة الحديدية، أن استخدام بطاريات من القبة الحديدية يسمح لإسرائيل بالهجوم، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يواصل مهاجمة حماس، والدفاع عن إسرائيل.

وعن الهجوم على غزة، قال نتنياهو، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكن من خلال الحزم الشديد في الدفاع وفي الهجوم سيتم تحقيق الهدف.

وبعد اجتماع عسكري، أكد أنه سيتم تكثيف الهجمات العسكرية على غزة والزيادة من وتيرتها، معلنا أن جيش الاحتلال قتل قادة ميدانيين من حركة حماس، مهددا باستهداف آخرين.

ومنذ فجر اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصواريخ الاحتلال تمطر قطاع غزة، مدمرة للمنازل وقاتلة لأهلها، بينما تستمر المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدن الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.