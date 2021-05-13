روسيا تدخل علي خط الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

تباحث نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، الجهود المبذولة لوقف التصعيد في القدس المحتلة وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية.

كما تناول الوزيران الاستعدادات لعقد جلسة مجلس الأمن التي ستنعقد الجمعة لبحث الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بحسب وسائل إعلام اردنية .

و شددا الصفدي ولافروف على أهمية وقف التصعيد الذي قال الصفدي إن سبيله هو وقف الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية والاجراءات غير القانونية والاستفزازية في القدس، وباقي الأراضي الفلسطينية وإنهاء العدوان على غزة.

كما توافق الوزيران على أن التصعيد الأخير يعكس خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وضرورة العمل الفوري على إيجاد أفق حقيقي للتوصل لحل الدولتين على أساس القانون الدولي.

وبدوره؛ أكد الصفدي على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها وأن السلطات الاسرائيلية ملزمة بذلك كونها القوة القائمة بالاحتلال. كما شدد على أن تهجير مواطني حي الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة يجب منع حدوثها.

وابان أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار ما لم ينته الاحتلال، ما يستوجب بذل كل جهد ممكن لإعادة إطلاق عملية سلمية فاعلة وحقيقية للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي.

كما ذكرا الوزيران أهمية دور اللجنة الرباعية الدولية وضرورة انعقادها بأسرع وقت ممكن من اجل إعادة الزخم للجهود المستهدفة حل الصراع.

واتفق الصفدي ولافروف على إدامة التنسيق والتواصل في الجهود المستهدفة وقف التصعيد وتركيز الجهود على إيجاد الأفق السياسي لحل الصراع وفق المرجعيات المعتمدة.