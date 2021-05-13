بسبب صواريخ المقاومة.. تحويل الرحلات الجوية من مطار بن جوريون بالأراضي المحتلة

كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تحويل كافة الرحلات القادمة من مطار "بن جوريون" في الأراضي المحتلة إلى مطار رامون جنوب إسرائيل، وذلك بسبب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قدسية مدينة القدس والتي وصفها بأنها خط أحمر وقلب فلسطين وروحها ولا سلام ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها بالكامل وانه لن نقبل بالأمر الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال في القدس من خلال استهداف الوجود الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس الأربعاء: “العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الحدود ضارباً بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، ونقول لأميركا وإسرائيل أننا سنبقى شوكة في عيونكم ولن نغادر وطننا”.

ووجه الرئيس عباس نداءا للجميع، بالقول "لنضع خلافاتنا جانبا فالقدس قد وحدتنا ، والقدس عاصمة فلسطين الابدية التي لن نرضى عنها بديلا".

وابان انه يتم تدارس كل الخيارات لصد العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، وانه يتم التحرك وعلى كل المستويات للدفاع عن شعبنا والذي قال كلمته "نريد مستقبلا بلا عدوان وبلا استيطان وبلا مستوطنين".

