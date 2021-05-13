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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في 24 ساعة.. الكويت تسجل رقما بالغا في إصابات كورونا

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة⁩ الكويتية عن تسجيل 1059 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن الي 289243.

ورصدت الصحة الكويتية بحسب بيان صادر عنها اليوم  1265 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 274554.

فيما سجلت الصحة الكويتية وفاة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ⁩ (COVID-19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات 289243 حالة.

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الكويت.. إضافة تطعيمات كورونا إلى تطبيق «هويتي»

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الكويت تعلن موعد وصول دفعات لقاحات كورونا


وكانت  صحيفة "الراي" الكويتية كشفت أن أكثر من 30 ألف موظف بالكويت تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في 13 مجمعاً تجارياً، ويجري تسريع تطعيم عمالة المطاعم لفتحها بعد العطلة.

ومع اقتراب حملة التطعيم المضاد لفيروس كورونا من الوصول إلى المليون الثاني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كشفت مصادر مطلعة أن الكويت «ستقترب بشكل كبير من تحقيق المناعة المجتمعية بحلول سبتمبر المقبل مع الانتهاء من تطعيم المليون الثالث».

وأوضحت المصادر أن الوصول إلى هذا المعدل يضع البلاد على حاجز المشارفة على تحقيق المناعة المجتمعية، ما يمهد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية مع تطعيم من 65 إلى 70 في المئة من السكان، قبيل بدء العام الدراسي في شهر سبتمبر ايضاً.


وأشارت المصادر إلى أهمية تطعيم العاملين في المجمعات التجارية المركزية تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية تدريجياً، لافتة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لحملة الوحدات الميدانية التي أنجزت تقديم اللقاح لأكثر من 30 ألف شخص في 13 مجمعاً تجارياً.

وبيّنت المصادر أن «إجمالي من تم تطعيمهم حتى الآن عبر الحملات المتنقلة يفوق 60 ألفاً من العاملين في جهات عدة كالجمعيات التعاونية والمساجد والقطاع المصرفي والشركات المصنعة للمواد الغذائية ودور السينما، بخلاف الأعداد الأخرى التي تلقت الخدمة عبر مراكز رعاية المعاقين التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومركز رعاية المسنين التابع لوزارة الشؤون وشريحة طريحي الفراش وغيرهم».

ولفتت المصادر إلى الانفراجة التي تشهدها الكويت مع البوادر الإيجابية لانكسار منحنى الموجة الحالية، مع تسجيل مؤشرات تقييم الوضع الوبائي أرقاماً تبعث على التفاؤل، لاسيما بعد انخفاض حالات الإصابة خلال الأسبوع الجاري إلى ما دون الألف، للمرة الأولى منذ نهاية فبراير الماضي.

وأعربت المصادر عن أملها بسرعة الانتهاء من تطعيم العاملين في المطاعم وشركات التجهيزات الغذائية المسجلين في موقع تلقي تطعيم كوفيد-19 خلال فترة العيد تمهيدا لمعاودة عمل هذه الأنشطة بشكل آمن وكامل بعد اجازة عيد الفطر المبارك.

ودعت أصحاب المطاعم إلى سرعة تسجيل بيانات العاملين لديهم في موقع التسجيل المسبق واختيار من خانة المهنة «المطاعم والتجهيزات الغذائية» حتى يتسنى الانتهاء من تطعيم جميع العاملين في هذه الأنشطة تمهيداً لعودتها بعد العيد.

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