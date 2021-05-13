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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخا من قطاع غزة اتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم حتى الآن.

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صاروخ جديد يدخل الخدمة.. حماس تستهدف مطار رامون جنوبي إسرائيل

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الاحتلال الإسرائيلي: 1500 صاروخ أطلق من غزة تجاه إسرائيل خلال الأسبوع الجاري

يأتي ذلك مع سماع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان في الداخل المحتل مع تعرضها لقصف صاروخي من قطاع غزة.

 

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيوس وشرق قطاع غزة.

وذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام  الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخ من طراز Q20.

 

حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة مدينة عسقلان قطاع غزة حركة حماس الفلسطينية

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