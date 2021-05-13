حكومة الاحتلال: 160 صاروخا أطلق من قطاع غزة على إسرائيل اليوم

أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخا من قطاع غزة اتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم حتى الآن.

يأتي ذلك مع سماع دوي إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان في الداخل المحتل مع تعرضها لقصف صاروخي من قطاع غزة.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيوس وشرق قطاع غزة.

وذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

ومن جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخ من طراز Q20.