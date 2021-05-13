المقاومة الفلسطينية تطلق 90 صاروخًا جديدًا على أسدود وعسقلان

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، توجيه ضربة كبرى إلى إسرائيل، عبر إطلاق 90 صاروخًا تجاه أسدود وعسقلان.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخًا من قطاع غزة اتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم حتى الآن.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيوس وشرق قطاع غزة.

وذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخاً من طراز Q20.