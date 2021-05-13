عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تطلق 90 صاروخًا جديدًا على أسدود وعسقلان

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، توجيه ضربة كبرى إلى إسرائيل، عبر إطلاق 90 صاروخًا تجاه أسدود وعسقلان.

txt

إعلام عبري: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل|وجيش الاحتلال يحقق

txt

شاهد | صواريخ المقاومة تجبر إسرائيل على إغلاق مطار تل أبيب

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن إطلاق المقاومة الفلسطينية 160 صاروخًا من قطاع غزة اتجاه الأراضي المحتلة منذ صباح اليوم حتى الآن.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيوس وشرق قطاع غزة.

وذكرت القناة "13" العبرية، اليوم الخميس، أن وابلا "كبير جداً" من الصواريخ أطلق على مركز النقب وعسقلان وغلاف غزة بالداخل المحتل.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن وابلاً كثيفاً من الصواريخ أطلق على عدة مناطق منها عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة إثر إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب عز الدين القسام  الجناح العسكري لحركة "حماس" بطاريات مدفعية الاحتلال "الهاوتزر" شرق غزة بـ12 صاروخاً من طراز Q20.

كتائب عز الدين القسام حركة حماس الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المقاومة الفلسطينية قطاع غزة

موضوعات متعلقة

إعلام عبري: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل|وجيش الاحتلال يحقق

إسرائيل تستدعي 16 ألف جندي من قوات الاحتياط

بايدن: نتواصل مع مصر والسعودية وإسرائيل من أجل التهدئة في غزة

ماكرون يعلن دعم وساطة الرئيس السيسي للتهدئة في فلسطين

لبحث التهدئة.. الرئيس الفرنسي يتدخل على خط الأزمة في فلسطين

وزير الدفاع التركي: نأمل في عودة العلاقات مع مصر بأقرب وقت

الصحة الفلسطينية : استشهاد 87 فلسطينيًا من بينهم 18 طفلا في القصف الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يعلن تدمير 4 غرف عمليات لحركة حماس

ترشيحاتنا

الفنان أحمد حلاوة عن مشاركته في 4 مسلسلات بشخصيات مختلفة: دي شغلتي..فيديو

الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يتعادل مع إيفرتون سلبيا بمشاركة المحمدي

جديد من لكزس .. اطلالة قوية بمفهوم الـ SUV| صور

مخرج المداح: تديّن شعب مصر وروحانياته شجعني على تنفيذ المسلسل .. فيديو

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

أحمد حسن: كل الدعم لإخواننا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.. وتحياتي لـ النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

المقاومة الفلسطينية تطلق 90 صاروخًا جديدًا على أسدود وعسقلان

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

مصاب كورونا يحكي ما شاهده بعد وفاته لدقائق قبل عودة الحياة |تفاصيل

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ