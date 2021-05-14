صفية العمري تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة صفية العمري متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك.



ونشرت صفية العمري صورة لها وعلقت قائلة: "كل عيد و أنتم جميعا بخير، أتمنى أن تقضوا اوقات سعيدة مع الأهل و الأسرة و الأصدقاء. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".



وكانت دار الإفتاء أعلنت أن أمس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.