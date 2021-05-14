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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفية العمري تهنئ متابعيها بعيد الفطر المبارك

صفية العمري
صفية العمري

 

 

هنأت الفنانة صفية العمري متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك. 
 

ونشرت صفية العمري صورة لها وعلقت قائلة: "كل عيد و أنتم جميعا بخير، أتمنى أن تقضوا اوقات سعيدة مع الأهل و الأسرة و الأصدقاء. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".


وكانت دار الإفتاء أعلنت أن أمس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .


 وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

عيد الفطر التواصل الاجتماعي المواطنين رئيس القطاع الديني المساجد الكبرى عيد الفطر المبارك الضوابط الاحترازية صفية غرة شهر شوال عيد الفطر 2021 في مصر

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