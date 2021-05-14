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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..حشود جماهيرية تشارك فى مسيرات نحو الحدود مع فلسطين اليوم

صدى البلد

يحتشد أردنيون من مختلف محافظات المملكة، اليوم الجمعة، تمهيدا للانطلاق في مسيرات نحو الحدود مع فلسطين المحتلة، نصرة للقدس وغزة.

ويأتي تفاعل الأردنيين مع دعوات الاحتشاد ضمن هاشتاغ “#يلا_على_الحدود”.

وبحسب وسائل إعلام محلية طالب النشطاء الأردنيون منذ بدء التصعيد السلطات الأردنية بـ”فتح الحدود” مع فلسطين المحتلة، وترك المجال لهم لنصرة إخوانهم في فلسطين المحتلة، ضد ما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وقمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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يذكر أن الأردن يملك أطول حدود مع فلسطين المحتلة وتبلغ حوالي 600 كم.
ومن المزمع أن يؤدي المحتشدون خطبة وصلاة الجمعة في منطقة الكرامة الحدودية، قبل محاولة دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلا١ل .
وخلال الأيام الماضية شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.
وشهد محيط سفارة الاحتلال في عمان وقفات جماهيرية طالبت الحكومة الأردنية بطرد سفير الاحتلال من عمّان.
وطالب ناشطون السلطات الأردنية بتطبيق مبدأ الوصاية على القدس بشكل كامل، وعدم اقتصار ذلك على الخدمات اللوجستية للمسجد الأقصى، وأمور أخرى.
يذكر أن التصعيد بدأ بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى والاعتداء على المقدسيين والمرابطين، بهدف فتح المجال لمستوطنين لتنفيذ اقتحامات في العشر الأواخر من رمضان، ما تسبب بإشعال الأمور في الضفة والداخل المحتل ومعارك بين الاحتلال وغزة.

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