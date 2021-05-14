مصيره في ايده.. فرص ليفربول في التأهل إلي دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول الانجليزي على منافسه مانشستر يونايتد الانجليزي باربعة اهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة المؤجلة بينهم من عمر الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الانجليزي "البريمرليج".

وخلال فعاليات المباراة تمكن النجم المصري محمد صلاح، في ان يسجل الهدف الرابع لفريقه ليفربول في شباك مانشستر يونايتد وذلك في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

وسجل رباعية ليفربول كل من: دييجو جوتا بالدقيقة34 وروبرتو فيرمينو في الدقائق 45- 47 ومحمد صلاح في الدقيقة 90، بينما سجل ثنائية فريق مانشستر يونايتد كلًا من برونو فيرنانديز في الدقيقة 10 وماركوس راشفورد 68.

وبهذا الفوز وصل فريق ليفربول الي النقطة 60في المركز الخامس، ببينما وصل مانشستر يونايتد الي النقطة 70 في المركز الثاني.

اما عن فرص ليفربول في التأهل الي منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فانه يتبقى له 3 مباريات أمام ويسترومبيتش ووبيرنلي وكريستال بالا بينما يتبقى لمنافسه تشيلسي على بطاقة التأهل مبارتين أمام أستون فيلا وليستر سيتي وفي حالة فقدانه لأي نقاط أمام الفريقين وفوز ليفربول في المباريات الثلاث يضمن الريدز لعب دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، دون النظر الي نتائج الفرق الأخرى.

ومن المنتظر ان يواجه فريق ليفربول منافسه فريق ويست بروميتش البيون يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والنصف، بينما يواجه فريق بيرنلي يوم الاربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والربع، كما يواجه كريستال بالاس يوم الاحد الموافق 23 من الشهر الجاري في تمام الساعة الخامسة.