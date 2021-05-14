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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية في البحيرة

ثانى أيام العيد... تحرير 5 محاضر للمخابز البلديه المخالفة بوادى النطرون

حملات تموينية
حملات تموينية

 

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، اليوم الجمعة ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

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وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة ضد المخابز البلدية عباره عن الآتي

- محضر غلق مخبز بلدى أثناء فترات العمل الرسمية بدون إذن رسمى.

- محضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات

- محضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات

- محضر عدم وجود سجل زيارات بالمخبز

- محضر عدم نظافة أدوات العجن

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الشهر الماضي ، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادى النطرون.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر عباره عن الآتى:-
-تحرير  5  محاضر نقص، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضر عدم نظافة أدوات عجن
- تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد العمل الرسميه
- محضر غلق مخبز وعدم قيامه بالعمل والإنتاج
تم تحرير التقارير وإرسالها إلى مديرية التموين لتحصيل الغرامات حفاظاً على المال العام.

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الخميس الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة

وأسفرت الحملة عن ضبط500كيلو بلح مجفف مجهول المصدر بأحد المحلات، وضبط20كرتونة زبيب مجهول المصدر بأحد المحلات، 10 شيكارة دقيق استخراج استخراج 72/بدون فاتورة، 240‪كيس تمر هندى مجهول المصدر بأحد المحلات كما تم تحرير محضرين غلق المستودعات لغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية.

كما تم ضبط أحد مندوبى الشركة الشرقيةللدخان وذلك لتصرفه فى 193‪0علبة سجائر كليوباترا بدون وجه حق لبيعها بالسوق السوداء،و تحرير 3محاضرعدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.

وأسفرت الحملة  عن ضبط 53 طن ترمس إثيوبي مستورد يقوم بإعادة تعبئته داخل عبوات مدون عليها إنتاج محلي ومد فترة الصلاحية بالتلاعب والغش للتربح والكسب غير المشروع.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كوم حمادة.


أسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف في 3 شيكارة دقيق بلدي، و تحرير 5 محاضر نقص وزن وكان مقدار النقص في الرغيف الواحد يتراوح ما بين15 و 9 جرامات، كما تحرير محضرين  إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم الاعلان عن الاعلان عن سعر ووزن الرغيف.


ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي دمنهور و إدكو

أسفرت الحملة عن إجمالي 15محضر تضمن الآتي :-

- تحرير 9محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز.

- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضرعدم إعطاء بون صرف الخبز.

- تحرير محضر عدم الاعلان عن اسم صاحب المخبز وإسم المديرالمسؤل ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف.

- تحرير محضر عدم نظافة المخبز.

كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الإثنين الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة بإجمالي وزن 200 كجم داخل أحد مصانع إنتاج اللحوم المصنعة ومنتجاتها  بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية و غير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة. 

ثاني أيام العيد حملات تموينيه مديرية التموين بالبحيرة محافظة البحيرة اخبار المحافظات اخبار التموين وادي النطرون

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