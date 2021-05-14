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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تغلق مداخل حي الشيخ جراح وتحوله لثكنة عسكرية

أرشيفية
أرشيفية

ذكرت قناة “روسيا اليوم”، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل حي الشيخ جراح وحولته إلى ثكنة عسكرية، في مدينة القدس الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم وفقة احتجاجية دعما لقطاع غزة في المسجد الأقصى بعد صلاة الجمعة، دون ورود تقارير عن حوادث ملموسة.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شخصين عند باب المغاربة في القدس.

وكشفت وسائل إعلام متفرقة أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في منطقة الخليل بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على المصلين القادمين للمسجد الاقصى المبارك قرب باب المجلس.

وقال شهود عيان إن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.

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