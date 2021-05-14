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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي: سنحكى لأولادنا عن إنجاز محمد صلاح والننى

محمد صلاح والننى
محمد صلاح والننى

أعرب شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، عن سعادته بما يقدمه الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى، النجمان المصريات المتألقان في الدورى الانجليزي .

 وكتب شريف إكرامى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : أن نرى لاعبين مصريين يلعبون ويتألقون فى أكبر أندية العالم هو فخر تعودنا أن نراه فى السنوات القليلة الماضية. 

وأضاف : لكننا سندرك القيمة الحقيقية بل وعظمة إنجاز ما يقدمه صلاح وبعده الننى لمصر وللكرة المصرية فى المستقبل، عندما نحكى لأولادنا أن يوماً ما كان لأرسنال وليڤربول قائدان مصريان."

محمد صلاح 

واحتفل محمد صلاح لاعب ليفربول، بمباراته رقم 200 مع "الريدز"، باستعادة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة.

كما سجل محمد صلاح 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

وأصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 96 هدف متخطيا رقم النيجيري ياكوبو 95 هدفا.

محمد النني 

طالبت منظمة يهودية فى بريطانيا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف محمد النني نجم منتخب مصر الوطنى وأرسنال بعد دعمه القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كان النني نشر تغريدة يعلن فيها تضامنه مع القضية الفلسطينية وقال: قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين.

وأفادت تقارير إنجليزية أن المنظمة اليهودية غاضبة من تغريدة محمد النني وخاطبت نادي أرسنال بشأنها مطالبة اللاعب بالاعتذار.

وذكرت أن المنظمة اليهودية طالبت الاتحاد الإنجليزي بإيقاف نجم أرسنال بعد دعمه فلسطين فى الأحداث الجارية فى المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن المنظمة اليهودية استندت فى طلب الإيقاف للاعب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إلى الموقف الذى حدث مع اللاعب مسعود أوزيل حينما ساند مسلمي الإيجور في الصين.

محمد صلاح محمد النني شريف إكرامي الدوري الإنجليزي أرسنال

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