أخبار السوشيال ميديا.. أحمد عمر هاشم يتصدر تويتر بعد خطبته التاريخية لنصرة الأقصى

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أحمد عمر هاشم يتصدر تويتر بعد خطبته التاريخية لنصرة الأقصى والأشقاء الفلسطينيين



تصدر الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد خطبته الجمعة من المسجد الأزهر وهجومه على الاحتلال الصهيوني بسبب انتهاكاته بحق القدس الشريف والمسجد الأقصى وأهالي غزة.

مصطفى بكري: فلسطين من النهر إلى البحر وطن واحد شعب واحد



وجه مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، مطالبهم بالوقوف صفا واحدا ضدد الاحتلال الإسرائيلي.



استشهدوا بلباس العيد.. حفيظ دراجي يعلق على قصف الإرهاب الإسرائيلي لـ غزة



علق المعلق الرياضي حفيظ دراجي على تعرض قطاع غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي



هاشتاج GazaUnderAttack يتصدر تويتر بعد تعرض غزة للقصف برا وبحرا وجوا من الإرهاب الإسرائيلي.

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاجGazaUnderAttack# بعد تعرض مدينة غزة للقصف برا وبحرا وجوا من قبل الإرهاب الإسرائيلي