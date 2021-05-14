تعرف على سعر ومواصفات تحفة فيفو الجديدة 2021 Vivo Y12s

كشفت شركة فيفو vivo، عن أحدث إصدارت هواتفها المنخفضة التكلفة، والذي ينطلق إلى الأسواق تحت اسم 2021 Vivo Y12s، ويطابق الهاتف إلى حد كبير مع إصدار الشركة للعام الماضي ، ويدعي Vivo Y12s، ولكن مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة والترقيات على الطراز الجديد.

مواصفات هاتف فيفو Y12s 2021

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت شركة فيفو هاتفها الجديد vivo Y12s 2021، بمعالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 439، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام منخفضة بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

ويعمل هاتف فيفو Y12s 2021، بواسطة واجهة المستخدم FuntouchOS 11، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11، ويمتاز الهاتف بفتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع مساحة التخزين.

ويمتاز هاتف Y12s 2021، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بمستشعر بدقة 13 ميجابكسل والثاني بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية تبلغ دقتها 8 ميجابكسل دخل نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصف الشاشة.

وجاء هاتف فيفو vivo Y12s 2021، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض HD + تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 60 هرتزا في الثانية.



وتشمل الميزات الأخرى بهاتف vivo Y12s 2021، قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، بطاقتي SIM وشبكة لشبكة الـ Wi-Fi، مع تقنية البلوتوث Bluetooth v4.2 وGPS، بالإضافة إلى منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر.

ويحتوي هاتف vivo Y12s 2021، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات، تسحب الطاقة عبر منفذ microUSB، ويدعم الهاتف أيضًا الشحن السلكي العكسي حتى 5 وات.

سعر هاتف فيفو Y12s 2021

ويتوفر هاتف فيفو Y12s 2021 بخيارين للألوان هما: الأزرق والأسود، مقابل سعر حوالي 140 دولار أمريكي (أي ما يعادل ألفان و200 جنيه مصري).