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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدلتا التكنولوجية: استمرار تطبيق خطة الجامعة بعد العيد.. وإجراء الجوانب العملية بهذه الطريقة

جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية

كشف الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سير العملية التعليمية بالجامعة بعد عيد الفطر المبارك ، وكيفية ممارسة الجوانب العملية .


وأوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها التي تم وضعها منذ بداية الفصل الدراسي الجاري ، والتي تقوم على فكرة التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضوري ، والاونلاين .


وأضاف "الخولي" إنه تم تقليص عدد ساعات الحضور في شهر رمضان ، لافتاً إلى استمرار طرح المقررات بشكل طبيعي كما هو الحال منذ بداية الفصل الدراسي .

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وأشار إلى أنه بالنسبة للجوانب العملية ، فإنها تمثل 60% من المقررات الدراسية للطلاب ، وبالتالي يجب حضور الطالب بمقر الجامعة ، لممارسة هذه الجوانب العملية داخل المعامل والورش .


وأكد على أن هناك متابعة مستمرة ودائمة من قبل الجامعة ، للتأكد من مدى التزام الطلاب بتطبيق هذه الإجراءات وإلزام الجميع بها ، وعمل مجموعات للطلاب بأعداد محددة مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم .


وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح إن امتحانات "الميد تيرم" من المقرر انعقادها بعد عيد الفطر مباشرة ، بالجامعة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .

جامعة الدلتا التكنولوجية الدكتور علوي الخولي سير العملية التعليمية تقليص عدد ساعات الحضور اخبار التعليم

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