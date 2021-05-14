الدلتا التكنولوجية: استمرار تطبيق خطة الجامعة بعد العيد.. وإجراء الجوانب العملية بهذه الطريقة

كشف الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن سير العملية التعليمية بالجامعة بعد عيد الفطر المبارك ، وكيفية ممارسة الجوانب العملية .



وأوضح خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" إن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها التي تم وضعها منذ بداية الفصل الدراسي الجاري ، والتي تقوم على فكرة التعليم "الهجين" والذي يجمع بين الحضوري ، والاونلاين .



وأضاف "الخولي" إنه تم تقليص عدد ساعات الحضور في شهر رمضان ، لافتاً إلى استمرار طرح المقررات بشكل طبيعي كما هو الحال منذ بداية الفصل الدراسي .



وأشار إلى أنه بالنسبة للجوانب العملية ، فإنها تمثل 60% من المقررات الدراسية للطلاب ، وبالتالي يجب حضور الطالب بمقر الجامعة ، لممارسة هذه الجوانب العملية داخل المعامل والورش .



وأكد على أن هناك متابعة مستمرة ودائمة من قبل الجامعة ، للتأكد من مدى التزام الطلاب بتطبيق هذه الإجراءات وإلزام الجميع بها ، وعمل مجموعات للطلاب بأعداد محددة مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم .



وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أوضح إن امتحانات "الميد تيرم" من المقرر انعقادها بعد عيد الفطر مباشرة ، بالجامعة مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة .