وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
مصدر بالزمالك: لا صحة لاستقالة المجلس ونسعى لحل الأزمات الحالية
قالوا عن المتحف المصري الكبير .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط
فتح تدعو أبناء الضفة والقدس لإشعال الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه
تفاصيل مفاجئة في أزمة إيقاف "دونجا" من المشاركة في السوبر.. شوبير يكشف
من خارج الوزارة.. وظائف بالصحة | اعرف الشروط وطريقة التقديم
«أمك اشترتها».. كيف تحولت من مصطلح إلى ظاهرة سياسية؟
باحث: كسوف كلي تاريخي للشمس في 2027 يجذب أنظار العالم إلى الأقصر
حتى لا تحدث مشاكل.. الأزهر للفتوى ينصح الزوجات بهذا الفعل مع الزوج
إصابة 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وربع نقل بالدقهلية
محافظ القاهرة: بدء تسكين الباعة في سوق العتبة المطور| صور
وزيرة التنمية المحلية: 50 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع سوق العتبة
محافظات

حملة مكثفة في حي شمال الغردقة لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات

ابراهيم جادالله

 نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية  شملت عددًا من الشوارع الحيوية، لمتابعة التزام الورش الفنية بمواعيد الغلق المحددة وضبط المخالفات البيئية والإشغالات.

شارك في الحملة سكرتير الحي، وفرق المتابعة الميدانية وقسم المحلات وقسم البيئة، حيث شملت جولاتهم التفقدية مناطق السلام، الكهف، وسمير زوايا، وتم التعامل الفوري مع عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن الإزعاج وتجاوز مواعيد العمل في بعض الورش.

وتم غلق ورشة موتوسيكلات تعمل بعد المواعيد الرسمية ورفع الإشغالات أمامها، كما تم التنبيه على ورشة إصلاح كاوتش بعدم استخدام المعدات المسببة للضوضاء بعد السادسة مساءً وسحب عدة ورش تنجيد وحدادة تعمل في ساعات متأخرة من الليل، مع توجيه إنذارات واضحة لأصحابها بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة من قِبل الجهات المختصة.

وأكد اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على راحة المواطنين ومنع أي تعديات أو مخالفات بيئية أو إشغالات تعيق الحركة العامة.

محافظ البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر حى شمال

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

الزمالك

سهام صالح: أحمد عبدالرؤوف قد يكون المدير الفني للزمالك في السوبر المصري

منتخب السيدات

بحثًا عن التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب مصر للسيدات في اختبار حاسم أمام غانا

أحمد حمدي

إعلامي يشيد بـ أحمد حمدي.. السبب الكونفدرالية

ايشو

ايشو عبر إنستجرام مع بيزيرا و أحمد شريف.. شاهد

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

طب القوات المسلحة مؤتمرها الثاني بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء

الخدمات الطبية للقوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع طب القاهرة وهيئة التأمين الصحي

جمعية المحاربين القدماء تنظم مهرجانًا رياضيًا احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

