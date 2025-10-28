حملة مكثفة في حي شمال الغردقة لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مسائية شملت عددًا من الشوارع الحيوية، لمتابعة التزام الورش الفنية بمواعيد الغلق المحددة وضبط المخالفات البيئية والإشغالات.

شارك في الحملة سكرتير الحي، وفرق المتابعة الميدانية وقسم المحلات وقسم البيئة، حيث شملت جولاتهم التفقدية مناطق السلام، الكهف، وسمير زوايا، وتم التعامل الفوري مع عدد من الشكاوى الواردة من المواطنين بشأن الإزعاج وتجاوز مواعيد العمل في بعض الورش.

وتم غلق ورشة موتوسيكلات تعمل بعد المواعيد الرسمية ورفع الإشغالات أمامها، كما تم التنبيه على ورشة إصلاح كاوتش بعدم استخدام المعدات المسببة للضوضاء بعد السادسة مساءً وسحب عدة ورش تنجيد وحدادة تعمل في ساعات متأخرة من الليل، مع توجيه إنذارات واضحة لأصحابها بضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المحددة من قِبل الجهات المختصة.

وأكد اللواء محمد سليم رئيس حي شمال الغردقة استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط داخل نطاق الحي، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على راحة المواطنين ومنع أي تعديات أو مخالفات بيئية أو إشغالات تعيق الحركة العامة.