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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلالة الهندية معدية 50٪ أكثر من سلالة كينت البريطانية.. تقرير

كورونا
كورونا

حذر علماء الحكومة الهند، من "احتمال واقعي'' أن تكون السلالة الهندية أكثر قابلية للانتقال من سلالة كينت في بريطانيا ويمكن أن تؤدي إلى ما يصل إلى ألف حالة وفاة يوميًا بحلول الصيف.

وقال علماء بريطانيون إنهم واثقون من أن السلالة المتطورة B.1.617.2 كانت أكثر عدوى من المتغير السائد حاليًا، ويمكن أن تنتشر بنسبة تصل إلى 50 في المائة بسهولة أكبر.

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وحذروا من أن الضغط على تخفيف جميع قيود الإغلاق في 21 يونيو، كما هو الحال في خطة إنجلترا الحالية، قد يؤدي إلى دخول أكثر من 10 آلاف شخص إلى المستشفى بسبب المرض يوميًا بحلول الخريف لأنه "لا يزال هناك عدد قليل جدًا من البالغين الذين تم تطعيمهم'' للتوقف لتقدمه.

وتم تقديم النماذج القاتمة إلى الحكومة البريطانية الأسبوع الجاري بعد أن تضاعفت حالات السلالة أكثر من الضعف في سبعة أيام ووجد أن أربعة أشخاص ماتوا من السلالة المتطورة. 

وحقيقة أنه ينتشر بسرعة عندما لا تزال البلاد في حالة إغلاق وبين السكان الذين حصلوا على نسبة عالية من التطعيم، فقد دق ناقوس الخطر.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت الليلة الماضية، ومن المتوقع أن يصبح البديل هو الأكثر هيمنة في المملكة المتحدة.

وقال علماء الحكومة إنهم واثقون من أن السلالة ليست أكثر فتكًا وأن اللقاحات ستعمل بشكل جيد ضدها، لكنهم يحذرون من أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع بشكل كبير من خلال حقيقة أنه قادر على إصابة عدد أكبر من الأشخاص مقارنة بالسلالات السابقة ولا يزال هناك 30 مليون بريطاني غير محصن.

ويتم نشر اختبار الطفرة في 15 نقطة ساخنة ، معظمها في شمال غرب إنجلترا ، ويتم تسريع جرعات اللقاح الثانية لأكثر من 50 عامًا في محاولة لاحتواء السلالة واستباق موجة ثالثة قاتلة.

قدر العلماء الشهر الجاري ما يمكن أن تفعله سلالة أكثر قابلية للانتقال للبلاد بعد رفع الإغلاق في يونيو وادعوا أنها قد تؤدي إلى دخول ما يصل إلى 20000 حالة دخول إلى المستشفى يوميًا في أسوأ السيناريوهات.

وكانت ذروة شهر يناير، التي أصابت هيئة الخدمات الصحية الوطنية بالشلل تقريبًا ، كانت حوالي 3800 يوميًا في إنجلترا.

وحذر فريق النمذجة في جامعة وارويك من أنه إذا كان قابلاً للانتقال بنسبة 40 في المائة، فإن الزيادة التالية يمكن أن تكون أسوأ من الموجة الثانية ، مع ما يصل إلى 6000 قبول يومي ، وقد تؤدي الزيادة بنسبة 50 في المائة إلى 10000 في اليوم.

وتشير الأرقام الأقل مروعة من كلية لندن للصحة إلى أن زيادة بنسبة 50 في المائة يمكن أن تؤدي إلى 4000 يوميًا. 

لكن وجد أيضًا أن البديل الأكثر ضراوة بنسبة 50 في المائة يمكن أن يؤدي إلى 1000 حالة وفاة يوميًا بحلول الخريف ، وهو نفس الذروة في الربيع الماضي. وبلغت الوفيات ذروتها عند 1900 في يناير.

وقال البروفيسور ويتي في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت الليلة: "نتوقع مع مرور الوقت أن يتفوق هذا البديل ويهيمن على المملكة المتحدة بالطريقة التي استحوذت عليها B117 وتولت المتغيرات الأخرى زمام الأمور قبل ذلك."

وعلى الرغم من التحذيرات، قال بوريس جونسون اليوم إن تخفيف القواعد يوم الاثنين ، والسماح بالتواصل الاجتماعي والعطلات الداخلية، لا يزال من المقرر المضي قدمًا كما هو مخطط له.

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