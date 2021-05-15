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رئيس التحرير
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أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية يكشف عقوبة مخالفة الإجراءات الوقاية من كورونا خلال عيد الفطر

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية

أكد  الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، ومساعد الوزير، أنه يتم التشديد علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا حيث يتم التأكيد علي ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات  العامة وكذلك وسائل المواصلات العامة والنقل العامة ،ومن يخالف ذلك يتعرض للغرامة الفورية التي اقرها مجلس الوزراء ب 50 جنيها .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، ان المحال التجارية العامة التي تخالف قرار اللجنة العليا لإدارة ازمة كورونا بغلق المحال التجارية العامة والكافيهات والمقاهي في 9 مساءا حتي 21 مايو الجاري ،يتعرض أصحابها للغلق الفوري للمخالفين وتحرير الغرامة المالية واذا تكرر ذلك يتم سحب الترخيص طبقا للقانون 154 لسنه 2020 ،اما اذا قام المقهي بتقديم الشيشة فيتم مصادرتها وغلق المقهي فورا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المكان المخالف.

وناشد قاسم ، المواطنين في المراكز والمدن والقري بالمحافظات بالالتزام بالتباعد الاجتماعي خلال اجازة عيد الفطر المبارك حفاظا علي انفسهم واسرهم من فيروس كورونا ومنع انتشارة خلال اجازة العيد.

وعن إجراءات وزارة التنمية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر المبارك، قال :إن  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجة المحافظين برفع درجة الاستعدادات القصوي لكل القطاعات الخدمية بالمحافظات ، والتشديد علي تنفيذ الاجراءات الاحترازية بالمحافظات وفي مقدمتها غلق المحال والكافيهات والمطاعم والمولات في 9 مساءا حتى يوم 21 مايو المقبل، استمرار عمليات التعقيم والتطهير للمنشأت والشوارع .
وأضاف انه تم التأكيد على المتابعة المستمرة خلال اجازة عيد الفطر المبارك على ارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة  للحفاظ على صحة المواطنين في المحافظات ،والالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لادارة فيروس كورونا.
وشدد على الالتزام بالطاقة الاستعابية بنسبة 50% في المطاعم للحفاظ على صحة المواطنين والتباعد المكانى ،وكذلك متابعة تجهيز المستشفيات وتوافر الادوية .
واضاف الى انه يجب عدم التهون مع المخالفين للاجراءات الاحترازية ومتابعة قيادات المحليات ونواب المحافظين ورؤساء المدن والاحياء والمراكز والقرى بمتابعة تنفذها ومعاقبة المخالفين .
وتابع :ان غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية ستكون على اتصال دائم خلال اجازة عيد الفطر المبارك بغرف عمليات المحافظات لمتابعة تنفيذ الاجراءات وحل اية مشاكل .
وكان قد اصدر اللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية عدة توجيهات للمحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

ووجه شعراوي بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها.

وتم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية، و رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات، والتأكيد على توفر المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة العيد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات  "النقل العام، والسرفيس، والنقل الخاص" لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

كورونا المخالفين عيد الفطر التنمية المحلية عقوبة الاجراءات الوقاية

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