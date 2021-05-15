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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى ربع نهائى دورى الأبطال

صدى البلد

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت على استاد الأهلي ‏we السلام، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تُقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي غدا السبت فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

محمد هانى وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع

عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى قفشه فى وسط الملعب

وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف فى الهجوم.

وكان قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا شهدت مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ربع النهائي.

وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي عقب احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية برصيد 11 نقطة.

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