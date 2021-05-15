مواجهة خاصة .. موسيماني يواجه فريقه السابق لأول مرة .. والأهلي يبحث عن بديل معلول أمام صن داونز

يلتقي الأهلي مع صن داونز مساء اليوم السبت على استاد الأهلي ‏we السلام، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تقام مباراة العودة يوم 22 من ‏الشهر الجاري في جنوب إفريقيا.‏

وتقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

يبحث الأهلي عن الفوز في صراع خاص ضد ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي لعدة أسباب ، أولها ان مواجهة خاصة بين الفريقين ، وصدام مكرر للموسم الثالث على التوالي في ربع النهائي، وفاز الأهلي مرة وخسر الأخرى.

ويعد ذلك أول مواجهة عاطفية لمدرب الأهلي بيتسو موسيماني ضد فريقه السابق الذي دربه لمدة 8 سنوات.

ويتطلع الأهلي حامل اللقب لحصد فوز مهم قبل الذهاب إلى جنوب أفريقيا، إلا أن غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر يلقي بظلاله على قدرات الفريق الأحمر الهجومية، بخلاف تراجع الأداء في المباريات المحلية الأخيرة.

وحشد صن داونز أسلحته بقيادة مساعدي موسيماني السابقين رولاني موكوينا ومانجوبا مانجيثي، وعلى رأس هؤلاء المهاجمين النجم جاستون سيرينو الذي كان على رادار الأهلي في بداية الموسم بجانب الهداف الناميبي بيتر شالوليلي وتيمبا زواني الذي تعافى من إصابته.