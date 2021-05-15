عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمناسبة اليوم العالمى للأسرة.. الإحصاء : 25.1 مليون أسرة في مصر يناير 2021

صدى البلد

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم    السبت      الموافق   15   /5  / 2021 بياناً صحفياً بمناسبة اليــــوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحـث كـــافة الـــدول والهيئـــات الرســمية وغير الرســمية للعمل علـى رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز في هذا الصدد وفقاً لمصادرها:

وفقاً لتقديرات السكان في 1/1/ 2021

عدد الأسر

بلغ عدد الأسر المصرية 25.1 مليون أسرة.

55,4 % من إجمالي عدد الأسر فى الريف (13.9 مليون أسرة)،

46,6 % من إجمالي عدد الأسر في الحضر (11.2 مليون أسرة).

التركيب العمري لأفراد الأسر:

33,7 %  من الأفراد في الفئة العمرية (أقل من 15سنة).

25,5 %  من الأفراد في فئة الشباب (15- 29 سنة).

35,9 %  من الأفراد في سن العمل (30- 64 سنة).

4,9 %  نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

وفقا لإحصاءات التعليم العام  للعام الدراسي 2019/2020: 

23 مليون و567 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي العام :

1,5 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، 12.8 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي، 5.2 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

3 مليون و873 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (1.8 مليون طالب بالثانوي العام، 943 ألف بالصناعي، 799 ألف بالتجاري، 70 ألف بالفندقي، 241 ألف بالزراعي).

176 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

3 مليون و339 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي العام والازهري (جامعات ومعاهد)، منهم 48.7% من الإناث و51.3% من الذكور.

وفقاً لدراسة أثر فيروس كورونا على حياة الأسرة المصرية والتي أصدرها الجهاز 2021، للتعرف على تأثر نمط استهلاك وإنفاق الأسر على السلع (الغذائية - غير الغذائية) منذ بداية جائحة كورونا حتى 20 سبتمبر 2020 فكانت كما يلي:

بالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها كالتالي:

اللحوم، الطيور، الأسماك، الفاكهة، كما انخفض استهلاك الأسر على كل من المواصلات العامة والميكروباص.

بالنسبة لأهم السلع التي ارتفع استهلاكها كالتالي:

الأرز، القمح، الدقيق، المكرونة، زيت الطعام، السكر، البقوليات، كما ارتفعت نسبة إنفاق الأسر على فواتير الإنترنت، المنظفات والمطهرات والأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات.

فيروس كورونا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التنمية الشاملة كبار السن الكمامات الأسر المصرية

ترشيحاتنا

اتحاد جدة السعودي ينهي أزمة بيزيتش

بمناسبة اليوم العالمى للأسرة.. الإحصاء : 25.1 مليون أسرة في مصر يناير 2021

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟ مجمع البحوث يوضح

تذاكر الماتشات فين...ماجد سامي يستنكر هجوم الجماهير على طولان

التخطيط والجامعة الأمريكية تطلقان برنامجا لبناء قدرات مديري حاضنات الأعمال

ترتيب الدوري.. الزمالك ينفرد بالصدارة والأهلي في الوصافة والمصري يطيح بـ بيراميدز من المركز الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 مايو 2021

على متن يخت.. ياسمين صبري تغازل أبو هشيمة : نصى القوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ