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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية : 16790 مواطنا تلقوا لقاح فيروس كورونا

حملات تطعيم لقاح
حملات تطعيم لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالى المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا، بمراكز التطعيم بالمحافظة منذ انطلاق الحملة بلغ 16790 مواطنا، منهم 5809 أشخاص حصلوا على اللقاح من مركز التطعيم بمستشفى كفر شكر المركزى، و5098 من مركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب و5488 تلقوا التطعيم من مركز طبى حجازى بشبرا الخيمة.


كما حصل 58 مواطنا على اللقاح بمستشفى الرمد ببنها، و23 مواطنا بالوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، و16 مواطنا بالوحدة الصحية بسندبيس بالقناطر الخيرية، و298 مواطنا ببنك الدم بأسنيت التابعة لكفر شكر.

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وأكدت المديرية أن تطعيمات لقاح كورونا تتم بمراكز التطعيمات هى "مستشفى كفر شكر المركزي، ومعهد ناصر بشبرا الخيمة والوحدة الصحية بسنديون بقليوب ومركز طبي حجازى بشبرا غرب وبنك الدم الإقليمى ببنها، ومستشفى رمد بنها ومركز صحة الأسرة بسندبيس القناطر الخيرية والوحدة الصحية بالأحراز بشبين القناطر، والوحدة الصحية بمشتهر بطوخ ومركز طبى الحى الثامن بالعبور".


وأشارت  الى الاستمرار بالتنسيق مع وزارة الصحة فى أعمال التطعيمات للقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والحميات والصدر على مستوى المحافظة، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة.


من جانبه أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية أنه تم نشر عدد من فرق التطعيم الخاص للقاح كورونا من قبل الفرق  المتحركة المدربة بالوصول إلى المواطنين مع اتباع كافه الإجراءات الاحترازية وإجراءات الحقن الآمن، وذلك لسرعة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة والأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.


وقال وكيل الوزارة انة تم تطعيم العاملين بدور العبادة والكنائس والمطرانية بالخانكة، وتطعيم المواطنين في دور المسنين وومرضى الغسيل الكلوي بمستشفى بهتيم شبرا غرب ومستشفى ناصر العام ، قاطني مستعمرة الحزام وذلك بناء علي تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بسرعه إعطاء لقاح الكورونا للمواطنين الأكثر عرضة للإصابة.


واضاف عبد الغني أن مديرية الصحة بالمحافظة افتتحت 4 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا المستجد لمواطني المحافظة ليرتفع عدد مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة إلى 10 مراكز مؤكدا أن كافة المراكز تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءً حتى في أيام إجازة عيد الفطر المبارك الحالية.

اخبار محافظة القليوبية القليوبية فيروس كورونا حالات كورونا الإجراءات الاحترازية

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