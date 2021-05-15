عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الحجر الزراعي : ارتفاع الصادرات الزراعية 10% عن العام الماضي

المحاصيل الزراعية
المحاصيل الزراعية

   أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.

وقال العطار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن المقصد الأول للصادرات الزراعية المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، ودول الخليج، موضحا أن إجمالي الصادرات بلغ 2.7 مليون طن حتى الآن.
وأضاف أن قائمة أهم الصادرات الزراعية ضمت الموالح، البطاطس، البصل، العنب، البطاطا، الفراولة الرمان، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، والمانجو والثوم.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية، مشيرا إلى أنه تم على سبيل المثال منذ شهر تقريبا استقبال الأسواق اليابانية لأول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها الوزارة ممثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.

الحجر الزراعى وزارة الزراعة حجم الصادرات الزراعية فيروس كورونا الصادرات الزراعية المصرية

موضوعات متعلقة

الموالح المصرية تعزو العالم..ننشر كافة تفاصيل دخول أول شحنة برتقال إلي اليابان

الزراعة تكشف أسباب نجاح البرتقال المصري في اقتحام السوق الياباني

الزراعة : صادرات مصر من البطاطس تتجاوز 380 الف طن.. وروسيا اكبر مستورد

وزير الزراعة: دخول أول شحنة برتقال مصري إلي الأسواق اليابانية

ترشيحاتنا

رواد السوشيال لـ حسام بهجت: أفعالك تهدد أمن واستقرار البلاد

ضربة لجيش الاحتلال .. القسام تعلن استهداف جنود إسرائيليين في كيسوفيم

تعرف على ما قاله دي ليخت عن رونالدو وكليني وبوفون

حكم قطع صيام الست من شوال.. تعرف على آراء العلماء

تعرف على سعر ومواصفات أفخم سيارات بورش في السعودية

إعلان عاجل من إثيوبيا حول المجلس الوطني للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الوقود يوشك على النفاد في واشنطن حتى بعد استئناف Colonial Pipeline عملياتها

ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل

قتلى وجرحى في انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد بأفغانستان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 مايو 2021

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعقيم مبنى وزارة الرى فى العيد

مواصفات الوحش الألماني المنتظر بي ام دبليو BMW I7 .. صور

تعرف علي مواصفات لكزس إل إكس 2021 الفاخرة في السعودية.. صور

سعر و مواصفات مازدا CX-3 الكروس أوفر بعد طرحها في مصر لأول مرة .. صور

فيديو

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ