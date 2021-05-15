رئيس الحجر الزراعي : ارتفاع الصادرات الزراعية 10% عن العام الماضي

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا.

وقال العطار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إن المقصد الأول للصادرات الزراعية المصرية هي دول الاتحاد الأوروبي، روسيا، ودول الخليج، موضحا أن إجمالي الصادرات بلغ 2.7 مليون طن حتى الآن.

وأضاف أن قائمة أهم الصادرات الزراعية ضمت الموالح، البطاطس، البصل، العنب، البطاطا، الفراولة الرمان، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، والمانجو والثوم.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة لفتح أسواق جديدة لتصدير المحاصيل الزراعية المصرية، مشيرا إلى أنه تم على سبيل المثال منذ شهر تقريبا استقبال الأسواق اليابانية لأول شحنة برتقال مصري بعد مفاوضات طويلة قامت بها الوزارة ممثلة في الحجر الزراعي واستيفاء كافة المواصفات الفنية اليابانية الشديدة، الأمر الذي يؤكد جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم.