رسالة دعم من خالد بيومي لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اليوم يسعي البطل للاحتفاظ بحبة الاول والاخير الاميرة السمرا بالتوفيق يا ابطال

تتجه أنظار وجماهير وعشاق الساحرة المستديرة والنادي الأهلي حين تشير عقارب الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، إلى إستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أمام نظيره صن داونز فى ذهاب دور الــ8 لدورى الأبطال الأفريقى.



وبلغ الأهلي دور الثمانية فى البطولة، بعد حصوله على المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف نادي سيمبا التنزانى، برصيد 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما نجح نادي صن داونز فى صدارة المجموعة الثانية مبكرا عن جدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه فى مبارياته الأربع الأولى، بالإضافة لتعادله وخسارته فى المباراتين التاليتين.