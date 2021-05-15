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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة دعم من خالد بيومي لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز

صدى البلد

وجه خالد بيومي الناقد والمحلل الرياضي رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة صن داونز اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 
 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”:" اليوم يسعي البطل للاحتفاظ بحبة الاول والاخير الاميرة السمرا بالتوفيق يا ابطال 

 

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تشكيل الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار وجماهير وعشاق الساحرة المستديرة  والنادي الأهلي  حين تشير عقارب الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، إلى إستاد السلام لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى أمام نظيره صن داونز فى ذهاب دور الــ8 لدورى الأبطال الأفريقى.


وبلغ  الأهلي دور الثمانية فى البطولة، بعد حصوله على المركز الثانى فى المجموعة الأولى خلف نادي  سيمبا التنزانى، برصيد 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة وحيدة، فيما نجح  نادي صن داونز فى صدارة المجموعة الثانية مبكرا عن جدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه فى مبارياته الأربع الأولى، بالإضافة لتعادله وخسارته فى المباراتين التاليتين.

النادي الأهلي صن داونز دوري ابطال افريقيا خالد بيومي ابطال افريقيا

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