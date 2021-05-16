سعر الذهب اليوم 16-5-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-5-2021، بعد ارتفاعه أمس بمتوسط 4 جنيهات علي مختلف الاعيرة الذهبية بمحلات الصاغة.

بلغ اعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيها .



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع تداولا نحو 792 جنيها .

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 679 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين الذهب نحو 528 جنيها

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه

الدمغة والمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.