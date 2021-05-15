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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطيران الإسرائيلي يقصف برج جديد في غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت برج القاهرة الواقع جنوب غربي مدينة غزة.

وكان الطيران الإسرائيلي قد قصف اليوم برج الجلاء الذي يضم مكاتب لقنوات ووكالات صحفية، بينها قناة الجزيرة القطرية ووكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة "أسوشيتد برس" جاري بروتيت في بيان إنهم أصيبوا بالصدمة  و"الرعب" جراء قصف الجيش الإسرائيلي المبنى الذي يقع فيه مكتب الوكالة في قطاع غزة.

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وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي يعلم بوجود العديد من المؤسسات الإخبارية في البرج المستهدف، مشيرا إلى تلقيهم تحذير من إسرائيل قبل قصف المبنى.

وأضاف "لقد تجنبنا بصعوبة خسارة فادحة في الأرواح.. كان هناك عشرات من صحفيي وكالة أسوشيتد برس والعاملين المستقلين داخل المبنى ولحسن الحظ تمكنا من إجلائهم في الوقت المناسب".

وتابع مدير أسوشيتد برس "نحن نسعى للحصول على معلومات من الحكومة الإسرائيلية ونعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية لمحاولة معرفة المزيد".

وأكمل في بيانه "لن يعرف العالم الكثير عما يحدث في غزة بسبب ما حدث اليوم".

كانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتدمير الطيران الإسرائيلي برج الجلاء بـ 6 صواريخ الذي يضم مكاتب لوسائل إعلام في غزة من بينهم قناة الجزيرة ووكالة أسوشيتد برس.

غزة برج القاهرة برج الجلاء إسرائيل فلسطين

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