مكالمة هاتفية.. وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات العدوان الإسرائيلي فى فلسطين

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، السعودى خلال اتصال هاتفي، اليوم، مع سامح شكري وزير الخارجية، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين.



وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما جدد الجانبان مطالبة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للمجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية.



وأشار الجانبان إلى أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة،

وناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين.