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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الأفريقي.. طاقم تحكيم جزائري لمباراة الاهلى ونهضة بركان فى قطر

الكاف يعين طاقم تحكيم
الكاف يعين طاقم تحكيم جزائري لمباراة الاهلى ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف - تعيين طاقم التحكيم المقرر إدارته لمباراة السوبر الإفريقي المقرر لها يوم 28 مايو الجاري والتي تجمع بين الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي و نهضة بركان حامل لقب كأس الكونفيدرالية.
و يدير الجزائري مصطفي غربال اللقاء حكماً للساحة بمعاونة عبد الخالق تشيال و موكرين جراوري  فيما يجلس عبد الرحمن بن الجاسم حكما للفيديو.
يذكر  أن الاتحاد الإفريقي قد حدد ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة لاستضافة اللقاء.
ويعتبر غربال أحد الحكام التي عاش معه جمهور القلعة الحمراء الذكريات السعيدة حيث أنه هو من إدارة نهائي القرن في نوفمبر الماضي بستاد القاهرة والذي انتهي بفوز الأهلي علي الزمالك بنتيجة 2-1 ليتوج الأهلي بالنجمة التاسعة في مشواره القاري.
يذكر أن  آخر بطولات السوبر الإفريقي التي حققها الأهلي كانت عام 2014 علي حساب نادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 3-2 بالعاصمة المصرية القاهرة , ويحمل الأهلي في جعبته 6 بطولات للسوبر الإفريقي ويطمح في حصد السابعة وإضافة البطولة الرابعة هذا الموسم أملا في تحقيق الخماسية التاريخية بعد تحقيقه بطولة إفريقيا و الثنائية المحلية وانتظار مباراة السوبر المحلي أمام طلائع الجيش.

السوبر الإفريقي نهضة بركان الأهلى دوري ابطال افريقيا كأس الكونفيدرالية

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