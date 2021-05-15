نائب بـ"الشيوخ" يطالب مجلس الأمن بإيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تقوم بها القيادة السياسية، ووزير الخارجية سامح شكري، على إثر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي الغاشم، والمجهودات الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها الخارجية المصرية، والتنسيق والتشاور المستمر بين الأطراف المعنية كافة، وكذلك الأقطاب العربية والدولية المؤثرة في صنع القرار؛ بهدف وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل في فلسطين المحتلة.

وأكد عبد العزيز، في بيان له، اليوم، أن الموقف المصري مشرف، ويأتي استكمالا للدور الوطني الكبير للدولة المصرية على مر التاريخ في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة.



وطالب عبد العزيز، باستصدار قرار فوري من مجلس الأمن، بإيقاف العدوان على المدنيين العُزَّل في المدن الفلسطينية كافة، وأن يكون هناك حسم في ردع إسرائيل عن الأعمال التخريبية التي يندى لها الجبين الإنساني، ولا يقبلها أي دين أو ضمير حي.



وشدد طارق عبد العزيز، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وطالب المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات الدولية، مؤكدا أهمية العمل على استئناف جهود السلام، بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية المشروعة.