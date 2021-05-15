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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد اول تعليق من مها احمد بعد هجوم والدة احمد السقا وشقيقته

صدى البلد

ردت الفنانة مها احمد علي الهجوم الذي تعرضت له من جانب والدة النجم احمد السقا وشقيقته فاطمة وذلك بعد ان فتحت "مها" النار علي نجمين من زملائها في الوسط الفني دون ذكر أسماءهما.


ونشرت مها عبر حسابها علي انستجرام صورة لخرزة زرقاء وعلقت "بحبها وبتفاءل بيها قوى، بتبعد اى عين شريره، بصراحه بخاف من الحسد قوى"


يذكر ان فاطمة السقا هاجمت مها احمد عبر صفحتها بـ"فيس بوك" وكتبت: "الكلام ده موجه ليكي يا أستاذة، بدل ما تفضلي تمسحي ردي كل شوية أبهرتيني يا مها بأخلاقك العالية، وبأنك افتكرتى العيش والملح اللى كلتيه فى البيت بتاع الفنان اللي مش عارفة تقولى اسمه بس عرفتى تقولى عليه (ندل) اللي هو أحمد السقا".

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IMG_٢٠٢١٠٥١٥_٢٣٣٨٢٩


وأضافت: "بس أنا بقولك قدام الناس، قطع لسان أى حد يقول عليه كده لأنه راجل أكرمك ووقف جنبك أنت ومجدى بدل المرة ألف.. وأمير كرارة برضو راجل جدع ومحترم للى ما يعرفهوش فى البوست بتاعك ده.. معرفش إيه الفرص اللى كانت عندك اللى كان يتمنى يشتغل معاكى فيها زمان، بس هو أى حد يتمنى يشتغل معاه دلوقتى أكيد.. وكلمة الدور بينادي صاحبه دى بتاعة أفلام.. ما بتتقالش في الحقيقة كفايا دراما وتشويه للناس".


وتابعت: "وبعدين هما كممثلين مش مطالبين يقفوا جنبك ولا يجيبولك أدوار على فكرة.. دى رؤية مخرج وناس بتوع كاستنج، الحقيقة أنا مش عارفة أنت عايزة إيه.. أنا مش شايفة بعد العشرة الطويلة اللى أنت قولتى عليها غير كمية الحقد والسواد والشماتة اللى كانوا متداريين ورا ابتسامة كدابة، معرفش أنت إزاى كنتى بتدخلى بيوتنا الصراحة وأنت ست وحشة كده.. نسيت أقولك السب والتطاول ده بيدل على الأصل.. وإحنا بقى ولاد ناس، مع أننا عندنا كلام كتير أوى يتقال".


وكانت مها أحمد، قد فتحت النار على زملاء لها في الوسط الفني لكنها لم تذكر أسمائهم.
وكتبت عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص، الحكاية با سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إلي أن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهم اقربها أنا».


وأضافت «النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض أنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب منى وموقفش جنبى وباعنى رغم ان الكل عارف انى زى اخته(ندل)».

وتابعت، «أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولى يااستاذه نزلت من نفسى وقلتله مش هنشتغل مع بعض ماهى الحوجه مره رد وقالى الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد ايه ندمت نفسى وعشت اسود ايام حياتى عياط واكتئاب. وقلت ( عوضى عليك يارب) .تمر الايام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوى تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللى بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه اولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعايه الدراما كامله لصالحها وهما (مخدماتيه للاستاذه)».

 

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