غلق وتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء ببني سويف

واصل اللواء جمال مسعود السكرتير العام تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية لتطبيق قرارات الحكومة وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي والاطنئان على مستوى الخدمات والمرافق العامة واجراءات وجهود تحسين مستوى النظافة العامة وتلافي مشكلات نقاط تجميع القمامة



وقاد السكرتير العام يرافقه معاون المحافظ الاستاذ محمد جبر وبعض شباب تأهيل وتمكين ، مساء اليوم ، حملة متابعة موسعة بمدينة بنى سويف، تفقد خلالها تنفيذ توجيهات الجولة السابقة والاجتماع الذى عقده، صباح اليوم ، السكرتير العام مع رؤساء المناطق لتكثيف الجهود لتلافي بعض السلبيات ، خاصة فيما يتعلق بالإشغالات المخالفة والمحال التجارية التى تخالف قرارات الحكومة بشأن مواعيد الغلق والفتح ، ضمن خطة مواجهة انتشار عدوى كورونا

تابع السكرتير العام إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والالتزام بوسائل الحماية الشخصية ، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا ،ورافقه خلالها عدد من مسؤولى الوحدة المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية

شملت الجولة عددا من المناطق والاحياء والميادين والشوارع منها،منطقة الكورنيش وحى الزهور والأباصيري والشوارع الجانبية المجاورة، وذلك بالتزامن مع التكليف بتنفيذ جولات موسعة بباقي مدن المحافظة يشرف عليها قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية،للتأكد من الالتزام بالقرارات الأخيرة للحكومة بشأن مواعيد غلق المحال التجارية في المواعيد المقررة فى الساعة 9 مساءً والتى تمتد حتى 21 مايو "لمدة أسبوعين " كاجراء احترازي للحد من تداعيات عدوى فيروس كورونا ،مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات"ديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية، فضلا عن الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات خلال أجازة عيد الفطر المبارك

وجه السكرتير العام خلال جولته بغلق وتشميع بعض المحال المخالفة ، ورفع بعض الاشغالات المخالفة بعدد من الشوارع والميادين ، وغلق عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة لقرارات الحكومة، حيث تم تحرير المحاضر بتلك المخالفات مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها

وأكد السكرتير العام على أهمية التزام المواطنين بارتداء الكمامة واستعمال المطهرات وتطبيق القانون في حالة المخالفة لذلك ، حفاظا على سلام وصحة الجميع ، مؤكدا على أن الدولة لا تدخر جهدا في مجال مجابهة تداعيات الفيروس مما يستلزم تعاون المواطن للخروج من تلك الأزمة

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ"د. محمد هانى غنيم"المشددة بمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية بكافة أنحاء المحافظة خاصة المناطق الخدمية والجماهيرية التى تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين وفي مقدمتها مكاتب البريد والبنوك والمحلات التجارية والأسواق العامة ، وذلك حفاظاً على المواطنين من تداعيات الفيروس، مع تكليف الوحدات المحلية باستمرار المتابعة اليومية من خلال فرق متابعة من الوحدة المحلية بالمدينة والقرى، والتواصل بشكل دائم مع غرفة الأزمات المركزية بشأن أية مستجدات.

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