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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهمين

الأمن يكشف حقيقة سرقة سيارات واعادتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم أذاعته أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، متضمناً الإدعاء بتلقى رسائل للعديد من المواطنين تضرروا خلالها من سرقة سياراتهم ودفع مبالغ مالية للجناة مقابل إستعادتها.

وتضمن الادعاء، عرض مقطع فيديو مصور تضرر خلاله أحد المواطنين (مقيم بمحافظة الشرقية) من سرقة سيارته وقيامه بدفع مبلغ مالى مقابل استعادتها وقيامه بتحرير محضر بالواقعة مدعياً عدم إتخاذ اللازم نحو ضبط الجناة بالرغم من توافر كافة البيانات الخاصة بهم.

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من إدعاءات بشأن وجود قصور من جانب الأجهزة الأمنية فى إتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة المشار إليها .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص ( له معلومات جنائية ) وآخرين "محددين" لقيامهم بسرقة السيارة المشار إليها وبيعها لأحد الأشخاص (ميكانيكى – له معلومات جنائية) واعترافهم بسرقة سيارتين أخرتين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ومازالوا قيد الحبس الإحتياطى.

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