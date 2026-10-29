استجابة لشكاوى الأهالي.. محافظ الغربية يوجّه بتكثيف حملات التوعية والتحصين ضد مرض السعار.. والطب البيطري تنجح في تحصين 610 كلاب حرة بالمجان

تواصل مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها الميدانية المكثفة للتحصين والتوعية ضد مرض السعار، مع تكثيف الجهود بمختلف المراكز والمدن، حفاظًا على الصحة العامة والحد من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان،تحت إشراف الدكتوره نعمة عارف وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية.

توجيهات بيطري الغربية

وجاء ذلك في استجابة لشكاوى أهالينا، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،

تحرك تنفيذي عاجل

وأسفرت الحملات المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 28 أكتوبر 2026 عن تحصين 610 كلاب حرة بالمجان بمراكز المحافظة، من خلال فرق طبية متخصصة ومدربة على التعامل الآمن مع الحيوانات، بما يضمن سلامة المواطنين والفرق المشاركة، إلى جانب مواصلة جهود التوعية المجتمعية بأهمية التعامل السليم والآمن مع الكلاب الحرة.

تحسين خدمات بيطرية

وتشمل جهود مديرية الطب البيطري ثلاثة محاور رئيسية، هي التحصين الدوري المجاني ضد مرض السعار، والتعقيم للحد من زيادة أعداد الكلاب الحرة بأساليب علمية وإنسانية، فضلًا عن عقد الندوات الإرشادية لتوعية المواطنين بطرق التعامل الآمن معها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تكثيف تحصينات الحمي القلاعية

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الميدانية وتكثيف الحملات البيطرية والتوعوية، والاستجابة لشكاوى أهالينا، بما يسهم في الحد من مخاطر مرض السعار وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين بقرى ومراكز ومدن المحافظة.