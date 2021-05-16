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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الفلسطينية تعلن إعادة فتح معبر رفح مع مصر أمام المسافرين

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر.

وبحسب موقع الداخلية الفلسطينية، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن إعادة فتح معبر رفح البري اليوم الأحد.

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وقالت الوزارة في بيان: "تنوّه الهيئة بأن السفر سيكون لبقية المسافرين في كشف رقم 2021/16، والذين عليهم التوجه إلى بوابة المعبر في تمام الساعة 9:00 صباح اليوم؛ من أجل تسهيل سفرهم، حيث وصلتهم رسالة بذلك عبر الهاتف المحمول".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن عدة غارات على رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في الوقت الذي تعمل فيه طواقم الإنقاذ على انتشال المواطنين الفلسطينيين من تحت الإنقاض إثر تهدم المنازل في القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل على وسط قطاع غزة، وأعلنت انتشال 5 أطفال أحياء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد شخصين، وإصابة 25 معظمهم من الأطفال والنساء في قصف الاحتلال الإسرائيلي منازل بشارع الوحدة في قطاع غزة.

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