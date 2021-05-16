جيش الاحتلال يطلب شن ضربات أخرى على غزة.. ويخطط لاغتيال قادة كبار لـ حماس

أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة، اليوم الأحد، بالموافقة على المزيد من الهجات على أهداف حركة "حماس" في قطاع غزة قبل إطلاق عملية مفاوضات متسارعة.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، يتوقع جيش الاحتلال الإسرائيلي أن يستمر التصعيد لأيام قليلة أخرى، ستجرى خلالها محاولات أخرى لاغتيال مسئولين كبار في حماس. وذلك عقب استهداف منزل رئيس حركة حماس.

وأضافت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، سلمت حماس رسائل إلى إسرائيل في محاولة للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار، لكن إسرائيل ردت بأن الوقت لم يحن بعد.

في غضون ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو للمرة الثانية خلال يومين. وقالت الصحيفة إن واشنطن لا تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على الفور، لكن يبدو أنها تسعى إلى إنهاء القتال قريبًا. وشهدت الضفة الغربية تصعيدا خطيرا، حيث قتل الجيش الإسرائيلي 11 شهيداً فلسطينيا يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر الأحد لمناقشة التطورات. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك جلسة طارئة لمناقشة الوضع.

وتابعت أن هناك مخاوف لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن تحقق حماس إنجازاً آخر في القتال، مما يجعل من الصعب على إسرائيل إنهاء المواجهة من موقع القوة.

وقتلت الغارات الجوية الاسرائيلية الاسبوع الماضي عشرات الاشخاص بينهم العديد من النساء والاطفال. أثار إسقاط مبنى سكني يضم مكاتب العديد من وسائل الإعلام وحركة حماس انتقادات دولية، على الرغم من أن إسرائيل حذرت سكانها من المغادرة. بحسب الصحيفة العبرية.