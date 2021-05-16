ليلة تحت القصف .. إسرائيل تهاجم غزة بـ 200 طائرة حربية

أعلن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواصلة عملياته في قطاع غزة، واستمرار عدة مواقع في القطاع.

وقال سلاح الجو الإسرائيلي، إن 2900 صاروخا أطلق من غزة منذ بدء التصعيد تم اعتراض نحو 1150 منها، مضيفًا أنه تم قصف العشرات من مصانع ومخازن الأسلحة التابعة لحماس في غزة.

وزعم سلاح الجو الإسرائيلي أنه استهدف شبكة أنفاق حماس في غزة بـ 100 قذيفة موجه، مشيرًا إلى أن أكثر من 200 طائرة حربية شاركت في الهجمات على غزة الليلة الماضية.

وأطلق سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال اسم “ليلة القصف” على العملية التي شنها أمس في غزة.

كشفت قناة “العربية” اليوم الأحد، عن مسودة قرار للاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي، اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث الأوضاع في فلسطين.

وبحسب القناة، فإن مسودة قرار منظمة التعاون الإسلامي نصت على إدانة اعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، والمطالبة بوضع حد لجميع تلك الانتهاكات.

وأعربت المسودة عن قلق دول المنظمة من تسارع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي، مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتحرك على الفور لوقف العدوان الإسرائيلي.