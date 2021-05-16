بعد وفاتها .. تعرف على رحلة نادية العراقية الفنية والأسرية في مصر

بعد وفاتها

توفيت منذ قليل، الفنانة نادية العراقية؛ وذلك متأثرة باصابتها بفيروس كورونا.

وكانت نادية قد كشفت من قبل سبب تواجدها في مصر، حيث قالت: " أنا موجودة في مصر منذ عام 1997 ومتزوجة من زوج "إسكندراني" ولهذا استقريت في مصر".

وأضافت " :مابعرفش أكره حد في الدنيا دي.. لكن مافيش غير حد واحد بس بكرهه وهي دولة إيران" .



وأعربت نادية ، عن حزنها بسبب تخلي عديد من صديقاتها الفنانات عنها، مؤكدة أنها نجمة العراق الثانية في المسرح بعد أمل طه.

كنا أكدت نادية أن مشكلة الناس هي النظر دومًا إلى الكوميديان على كونه"أراجوز" عليه أن يضحك طوال الوقت وهو مفهوم خاطئ، مؤكدة أنها تحضر حاليًا لرواية تتوقع لها أن"تكسر الدنيا"، بعدها قامت سهام صالح بمقاطعتها: ارجوكي ماتكمليش عشان أنا شوية وهاعيط بجد.



توفيت الفنانة نادية العراقية منذ قليل بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا .

وأعلنت ابنتها مي محروس الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

كانت ابنة الفنانة نادية العراقية قد وجهت رسالة مؤثرة لوالدتها بعد دخولها في حالة خطر، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ماما ارجعيلنا وارجعي لبابا احنا اتكسرنا جامد اوي بجد احنا عايزينك وسطنا.. يارب ريح قلب ابويا وطمنه عليها يارب.

كانت ابنة نادية العراقية، كشفت عن تطورات الحالة الصحية لوالدتها من خلال حسابها على فيسبوك.

وكتبت: "ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد ، وربنا يستر في الساعات اللي جاية أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد ع الأقل أسمع صوتها وأشوف ضحكتها وأشم ريحتها أنا مش عايزة اكتر من كده عايزة اعرف راضية عني ولا لأ انا بجد بحبك اوي يا ماما يا اجمل صاحبة في الدنيا مش هلاقي زيك والله انتي غالية اوي يا ماما يارب ما تحرمني منها و من حنانها يارب".