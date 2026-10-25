برينتفورد يتعادل مع هال سيتي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة هال سيتي وبرينتفورد، التي أقيمت مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، على ملعب «إم كيه إم»، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ هال سيتي التسجيل في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح أوليفر مكبورني في تحويل ركلة جزاء إلى هدف، ليمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية النصف الأول من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن برينتفورد من العودة إلى المباراة، بعدما أحرز دانغو واتارا هدف التعادل في الدقيقة 63، مستغلًا تمريرة حاسمة من زميله إيغور تياغو، لتنتهي المواجهة باقتسام الفريقين نقاط المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع برينتفورد رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل رصيد هال سيتي إلى 10 نقاط، ليتقدم إلى المركز العاشر.