نيوكاسل يسقط كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

حقق نيوكاسل يونايتد فوزًا مهمًا على مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، 25 أكتوبر 2026، على ملعب سيلهرست بارك بالعاصمة لندن، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح نيوكاسل في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 47، عن طريق المهاجم الدنماركي ويليام أوسولا، الذي استغل تمريرة حاسمة من جاكوب ميرفي ليمنح فريقه التقدم.

وواصل نيوكاسل ضغطه، ليتمكن هارفي بارنز من تعزيز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما استقبل عرضية من عمار ديديتش، وسدد الكرة بقوة داخل الشباك، مؤكدًا تفوق الضيوف.

وبهذا الانتصار، رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 11 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستعيدًا نغمة الانتصارات، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 7 نقاط في المركز السابع عشر، ليواصل معاناته في جدول المسابقة.