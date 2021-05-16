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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين : تدهور الوضع في الشرق الأوسط سببه غياب حل عادل للقضية الفلسطينية

وانج لي
وانج لي

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانج لي، اليوم الأحد ، أن السبب الجذري وراء تدهور الوضع في الشرق الأوسط هو عدم وجود حل عادل للقضية الفلسطينية منذ فترة طويلة.

 

وقال وانج لي ، في تصريحات نقلتها "وكالة شينحوا" الصينية، إنه في السنوات الأخيرة انحرفت عملية السلام في الشرق الأوسط عن مسارها الأصلي".

 

وأضاف: "يجب وقف إطلاق النار ووقف العنف  ومجلس الأمن يتحمل مسؤولية السعي إلى التهدئة".

 

وأعرب وانج لي، عن أسفه لفشل مجلس الأمن حتى الآن في التوصل إلى اتفاق، داعيًا أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم وبذل جهود فعالة حفاظا على السلم الإقليمي.

 

وشدد كبير الدبلوماسيين الصينيين على أن الطريقة النهائية لحل القضية الفلسطينية تكمن في تنفيذ حل الدولتين.

 

وتابع: "على مجلس الأمن إعادة التأكيد على حل الدولتين واستئناف المفاوضات على هذا الأساس".

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